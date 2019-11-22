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İş makinası kiralayan esnafa modern durak

Belediyesi, ilçede iş makinalarını kiralayan esnafların daha konforlu ve modern bir ortamda hizmet verebilmeleri için yeni bir durak oluşturdu

Giriş Tarihi: 22.11.2019
İş makinası kiralayan esnafa modern durak

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, örnek bir uygulamaya daha imza attı. Belediye, ilçede iş makinalarını kiralayan esnafların daha konforlu ve modern bir ortamda hizmet verebilmeleri için yeni bir durak oluşturdu. Durağın açılış törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ile iş makinası kiralayan esnaf ve vatandaşlar katıldı.

IHTIYAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜ
Durak, esnafın ve buradan hizmet alacak vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı. Durakta mutfak, tuvalet, mescil, oturma salonu, araç parkı, çevre güvenliği için tel örgü ve kamera sistemi bulunuyor. Durak sayesinde ilçede değişik noktalara iş makinalarını park ederek müşteri bekleyen esnaf da artık araçlarını buraya park edecek. Böylece ilçede bu araçlardan dolayı oluşan yer sıkıntısının da önüne geçilecek. Durağın yapılmasından hem esnaf hem de vatandaşlar memnun oldu.

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İş makinası kiralayan esnafa modern durak
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