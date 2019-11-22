Yenimahalle’nin özel sporcusu kendi rekorunu kırdı

PARA Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda, T11 kategorisi 800 metre ve 1500 metrede iki altın, 400 metrede de gümüş madalya kazanan Yenimahalle Belediyesi'nin görme engelli milli sporcusu Havva Elmalı, bu kez de Dubai Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Dünya 8'incisi oldu. 1500 metrede 5.16'lık derecesi ile kendi rekorunu kıran ve Dünya 8'incisi olan Elmalı, bu derecesi ile Avrupa sıralamasında 2'nci sıraya yükseldi.



'TÜRK BAYRAĞINI GÖKLERE ÇIKARTACAĞIM'

KORUYUCU aile yanında yetişen ve atletizmde dünya şampiyonlukları bulunan 16 yaşındaki Yenimahalleli sporcu, başarısıyla göğüsleri kabarttı. Ailesinin ve antrenörünün başarılı olmasında büyük payı bulunduğunu dile getiren Elmalı, "Yurt dışında ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşımızı okutmak çok güzel bir duygu. Bana bu yolda destek olan aileme, antrenörüme ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmaya devam edeceğim, daha iyi derecelerle Türk Bayrağımızı göklere çıkartacağım" dedi.