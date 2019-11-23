Amaç coğrafi ürünleri yurt dışına taşımak

BUGÜN NELER OLDU

Fuar Alanı'nda düzenlenen festivalde açılan stantlar, Türkiye'nin farklı yörelerine ait ürünler ile doldu taştı. Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, diğer ülkelerde Türk kahvaltısının menülerde olmadığını görünce festival fikrinin doğduğunu belirtti. Festivalin farklı illerde düzenlenebileceğini ifade eden Karapıçak, "Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. Gıda satışına izin verilirse inşallah 3.'üncüsü Congresium'da yapılır. Kahvaltı festivalinde ilk yola çıktığımızda amacımız Türk kahvaltısını herkes biliyor ve ünlü zannediyoruz ama bunu bizden başka bilen yok. Bunu yurt dışında, dünyanın her yerinde tanıtmak gerekiyor. Diğer ülkelere gittiğimiz zaman Türk kahvaltısı menülerde yok. Biz çalışmaya bu şekilde başladık ve kahvaltı festivali doğdu. Bu festivali inşallah farklı illere taşıyacağız. Amacımız özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizi yurt dışına taşımak ve tanıtımına imkân sağlamak. Türkiye'nin her yerinden gelen 80'e yakın firmamız var. Kalkınma Ajansı olarak ve marka olarak katılanlar var. Kendi bölgesini temsilen yöresel ürünleri getiren insanlar var" diye konuştu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan fuar 24 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.