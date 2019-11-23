Başkent’te offseason’ 19 şöleni

ÇOK sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle Özel Tevfik Fikret Okulları tarafından 23-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Robot Yarışması, tüm Ankaralılara ücretsiz ve açık olacak. Ankara'da ilk kez yapılacak olan turnuvaya, Türkiye genelinden 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yer aldığı 26 takım katılacak. Bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen gençlerin girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaya yönelik düzenlenen yarışma ile ayrıca endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

'ZEKA İÇİN SPOR' SLOGANI

"Zeka için spor" sloganıyla 28 yıldır düzenlenen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya Başkenti temsilen Özel Tevfik Fikret Okulları katılacak. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda pazartesi günü gerçekleştirilecek final maçlarının ardından başarılı olanlar kategori kupası ile ödüllendirilecek.