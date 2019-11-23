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Bocce ile engelleri aştılar

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Bocce ile engelleri aştılar

TÜRKIYE'DE Bocce sporunun merkezi olan Kahramanakazan'da engelli bireylere yönelik anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen Bocce Turnuvası'na, Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi 4 sporcusu ile katıldı. Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda gerçekleşen, 6 ilçe belediyesinden engelli sporcuların katıldığı turnuvada, demir bilyelerle oynanan bir oyun olan bocce ile engelli bireyler kıyasıya yarıştı. Bocce ile engelleri aşan sporcular, misket diye adlandırılan hedef topuna, kendi toplarını daha yakın atabilmek için mücadele verdi.

"HEM EĞLENDİK, HEM DE SPOR YAPTIK"
Yenimahalle'nin engelli sporcuları, "Bocce çok eğlenceli bir spor. Bugün burada çok güzel vakit geçirdik. Hem eğlendik, hem de spor yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Engelliler Birimi olarak turnuvaya katılmaktan dolayı onur duyduk" dedi.

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Bocce ile engelleri aştılar
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