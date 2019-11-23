Engelini topraktan tespih yaparak aşıyor

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan bedensel engelli Mete Esen, topraktan yaptığı tespihlerle hayata tutundu. Bir yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olarak yaşamını sürdüren, arkadaşlarıyla sahne aldıkları orkestrada gitar çalıp solistlik yapan 44 yaşındaki Mete Esen, 2 yıl önce anne ve babasının yaşamlarını yitirmesiyle adeta hayata küstü. Omurgasındaki rahatsızlığı ve ailesini zamansız kaybetmenin acısıyla orkestradan ayrılan Esen, bir süre sonra geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Bedensel engeli nedeniyle her işte çalışamayan Esen'in hayatı, bir ay önce seramik sanatçısı bir arkadaşını ziyaretiyle değişti. Arkadaşının önerisi ile doğal topraktan tespih yapmaya başlayan Esen, bu sayede hem hayata bağlandı hem de gelir elde etti. Yaptığı tespihlerin büyük ilgi gördüğünü anlatan Esen, bir şeyler üretiyor olmanın kendisini yeniden hayata bağladığını ifade etti. Esen, günde 5-6 tespih ürettiğini ve 40 ile 60 lira arasında sattığını vurgulayarak "Mutluluğumu arkadaşıma borçluyum. Tespih yaparak hayata tutunuyorum" dedi.