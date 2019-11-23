Hoca takıma öz güven kazandırdı

GÖREVE başlamasının futbolcuların öz güvenlerini arttırdığına değinen Cavcav, "Hamza Hamzaoğlu ile 2 maçta 4 puan aldık. Daha güzel sonuçlar ve skorlar alabileceğimizi de oyunumuzla gösterdik. Takımımız Hamza hocamız ile yeniden öz güven kazandı" dedi. Başkent ekibinin antrenmanlarını izlerken kırmızı-siyahlı futbolcuların gözlerindeki ışığı görmenin kendisini başkandan ziyade taraftar olarak çok mutlu ettiğini dile getiren Cavcav, şöyle devam etti: "Evet bu kulüpte görevlerimiz var, bir unvanımız var ama hepsinden öte ben bu kulübün taraftarıyım. Galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de tribünde sırtına Gençlerbirliği forması geçirmiş bir çocuğun hisleri neyse onu yaşıyorum. Onlar kadar üzülüyor, onlar kadar seviniyorum. O yüzden bu güzel başlangıç beni de mutlu etti ve daha iyi olacağımıza da inancım var. Yeter ki camia olarak tek gündemimiz, tek derdimiz Gençlerbirliği olsun. KırmızıKara Mağazamıza taraftarımızın ilgisi oldukça büyüktü. Bu yönde bir istek vardı, biz de karşılık verdik. Şimdi kulübe her gittiğimde görüyorum ki mağazamız boş kalmıyor. Taraftarımıza hem açılışta bizi yalnız bırakmadığı hem de gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum" dedi.

ANKARA İÇİN ÖNEMLİYİZ

Başkent ekibinin önemine değinen başkan, "G.Birliği'nin Ankara'nın değil Türkiye'nin en önemli altyapı güçlerinden biri. Ankara şehri için bu yüzden de çok önemliyiz. 25 bin çocuk buradan geçmiş, kimi iyi futbolcu olmuş bu işi meslek edinmiş kimi sadece spor sevgisi, Gençlerbirliği sevgisi edinerek ayrılmış. Nihayetinde Gençlerbirliği, son 10 yılda 25 bin çocuğun hayatına bir ucundan dokunmuş. Bütün kulüplerimiz bu şekilde altyapıya önem vermeli. Futbolu yönetenler de bu konuda hassasiyeti olan kulüpleri teşvik etmeli" diyerek sözlerini sonlandırdı.