Kare Takımı miniklerle buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Alışveriş Merkezi, kasım ayında yepyeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Anatolium AVM, avantajlı kampanyaları ve sürpriz hediyeleri ile ziyaretçilerini memnun ederken birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleriyle de minik ziyaretçilerini mutlu etmeye devam ediyor. Niloya, Harika Kanatlar, Doru ve Karatay, Momo, Keloğlan gibi TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film kahramanlarını her ay düzenlediği ücretsiz etkinlikler ile çocuklarla tanıştıran Anatolium AVM, kasım ayında ise Kare Takımı'nı çocuklarla buluşturuyor. Kuti, Aypa, Rupi ve Enda hepsi birlikte KARE! Muhabir Keçe'nin yolunda gitmeyen olayları haber vermesi üzerine Kare Takımı'nın sorunları araştırıp çözüm bulmasını konu alan çizgi filmde, her bölüm farklı bir macera peşinde koşan Kare Takımı'nın başından geçenleri anlatılıyor. Eğlenceli şarkıları ve dansları ile çocuklara unutamayacakları bir hafta sonu yaşatacak olan Kare Takımı, 23-24 Kasım tarihlerinde 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde Anatolium'da minik hayranlarını bekliyor olacak.