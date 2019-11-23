Kendi felsefemizi sahaya yansıtacağız

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 12. haftasında bugün deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Bursaspor maçı öncesi sorularını yanıtlayan teknik direktör Serkan Özbalta, hiçbir oyuncunun sakatlanmadığı ve seyircilerin zevkle izleyeceği bir maç dileğinde bulundu. Bursaspor'u değerlendiren Özbalta, "Bursaspor'u anlatmaya gerek yok. Camia olarak saygı duyduğumuz, çok büyük taraftar topluluğuna sahip bir takım. Sıkıntılarla dolu bir yıl geçirdiler. Yeni bir takım kurdular. Çok donanımlı bir altyapıları var. Bunu Süper Lig ve TFF 1. Lig deneyimi olan futbolcular ile harmanlayıp iyi bir kadro oluşturdular. 3 puan silme cezası almalarına rağmen üst sıralarda tutundular" şeklinde konuştu. Özbalta, sözlerine şöyle devam etti: "Oynayacağımız maçın zorluğunu biliyoruz. Milli takım arasını rakibimizde iyi değerlendirmiştir. Bizde iyi değerlendirdik. Pozitif oynayan iki takımın mücadelesi olacağına inanıyorum. İki takımda maçı kazanmak isteyecek."

HAK EDEN KAZANSIN

Oyun mentaliteleri hakkında konuşan hoca, "Bir futbol felsefemiz var. Sahada bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bir oyun tarzımız var. Rakibin ismine bakmadan, kiminle oynuyorsak sıralamada bizden çok aşağıda olabilir veya bizden çok yukarıda olabilir. Yukarıya hiç kompleks yapmadan, aşağımızda bulunan takımı küçümsemeden, içeride yada dışarıda oynadığımız bütün müsabakaları kazanma kendi oyunumuzu yansıtabilme güdüsü ile sahaya çıkıyoruz. Bugüne kadar bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bursaspor deplasmanında da bu felsefemizden dışarı çıkmayarak kazanma odaklı bir oyunla sahada olacağız. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun. Ne bizim takımımızdan nede Bursaspor'dan hiçbir oyuncunun sakatlanmadığı, seyircilerin zevkle izleyeceği bir maç olsun" diye konuştu.



NEDEN ŞAMPIYONLUK OLMASIN?

HER maç bizi başka bir noktaya götürüyor. Kazandığımız maçlarda oyunumuzu geliştiriyoruz, kaybettiğimiz veya berabere kaldığımız maçlarda ise oyunumuzu geliştirerek bir noktaya varmak istiyoruz. Her maçın sonunda bir hedef belirlemiyoruz. Ama kendi iç dünyamızda belirlediğimiz bir hedefimiz var. Açık konuşmak gerekirse ilk haftadan bu yana yukarıyı hedefliyoruz. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Keçiören'i insanlar tanımayabilirler. Keçiören bir ilçe ama birçok şehirden fazla nüfusa sahip. Bazı dinamikleri harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Takımın üst lige çıkması durumunda ilçenin çehresinin değişeceğine inanıyorum. Evet her maç adım adım gidiyoruz, kazanıp önümüze bakıyoruz. Ama bizim kısa, orta ve uzun vadede belirlediğimiz planlarımız ve hedeflerimiz var. İlk 2 içerisinde yer alıp neden şampiyonluk olmasın diye kendi içimizde konuşuyoruz."



KIRMIZI ÇIZGILERIMIZ VAR!

"MILLI Takım arasında fiziksel olarak hazırlığımızı yaparken ve teknik taktik ile bu işi yoğururken zihinsel anlamda konuşmalarımız hep bu yönde oldu. Biz inşallah oraya kazanmaya gidiyoruz. Bunu başarırız veya başaramayız. Daha önce 11 maça çıktık. Başardığımız zamanlarda oldu, başaramadığımız zamanlarda oldu. Ama peşin peşin gidip 'Bursaspor ile oynuyoruz acaba ne olur?' demiyoruz. Benim ve ekibimin tahammül edemediği kırmızı çizgimiz şu; 'Hangi takımla oynarsan oyna çok ciddi şekilde saygı duy. Bir araya getirdiğimiz zaman inşallah hafta sonu kazanacak takımın biz olacağına inanıyorum."