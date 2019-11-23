Öğrencisine öğretmenlik ve annelik yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sulakyurt ilçesinde sınıf öğretmeni Gamze Rahime Keskin, öğrencisine hem öğretmenlik hem annelik yapıyor. Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Keskin, kaynaştırma eğitimi gören 2. sınıf öğrencisi Büşra Üzüm'e normal eğitimin yanı sıra, öz bakım becerilerini de öğreterek hayata hazırlıyor. Birinci sınıfta tanıştığı Üzüm'ün öz bakım becerileri konusunda sorunlarının olduğunu fark eden Keskin, öğrencisine kendi çocuğu gibi bakarak adeta annelik yapıyor. Keskin, ilçeye bağlı Alişeyhli köyünde anneannesinin yanında bulunan Büşra'nın geçen yıl okula başladığında birtakım sıkıntıları olduğunu söyledi. Bu problemleri aşmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Keskin, şöyle konuştu: "Öğrencimizde özellikle öz bakım becerileri yönünden eksiklikler vardı. Sevgiyle yaklaşarak öncelikle Büşra'nın öz bakım becerilerini kazanmasını kendime görev edindim"