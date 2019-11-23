Öğretmenler Mamak’ta

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile "Eğitimde İyi Örnekler" sergisinin açılışı için 81 ilden başkente gelen öğretmenler, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi. Şafaktepe Platin Düğün Salonu'nda düzenlenen yemeğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenler katıldı. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Köse, gelen misafirler arasında en uzun süre eğitimcilik yapan Adıyaman'dan gelen Sınıf Öğretmeni Nevzat Hüseyin Yetkin'inin elini öperek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.ifa ederken şehit olan öğretmenleri de yâd eden Köse, "Şefik öğretmen, Şenay Aybüke öğretmen adını sayamadığımız şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.