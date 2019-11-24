Altınok: Tüm çocuklar hür yaşasın, mutlu olsun

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklara özel hizmetleriyle "çocuk dostu belediye" olan Keçiören Belediyesi, farklı milletlerden çocukların katılımıyla Dünya Çocuk Hakları Gününe özel bir etkinlik düzenlerken, çocuklara "Çiçeklerimiz, meleklerimiz" diye hitap eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hiçbir çocuk ölmesin, hür şekilde yaşasın. İnşallah sizlere güzel bir dünya bırakırız, gelecekte sevgi, barış ve adalet olsun" temennilerinde bulundu. Türk, Suriyeli, Afganlı, Iraklı, İranlı ve Özbekistanlı çocukların katılımıyla Belediye Meclis Salonunda 10 maddelik "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi"nin İngilizce, Türkçe ve Arapça okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi: "Çocukların çok mağdur edildiği bir coğrafyada yaşıyoruz, maalesef yurtlarından koparılıyorlar, umutları sönüyor. Ekonomik nedenlerle başlayan savaşlarda Allah'ın yarattığı en güzel varlık olan insan zarar görüyor, tabiat kirleniyor. Bunu değiştirmek için hepimizin sorumlulukları var, Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Ülkesini en çok seven, ona en iyi hizmet edendir' diyor. Çok çalışın, okuyun. Atatürk'ün hayatını okuyun, sizlere çok şey kazandırır."