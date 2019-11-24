Bakan Varank’tan Kök Hücre Enstitüsü’ne ziyaret

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Sanayıve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Söz konusu enstitünün faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Varank, laboratuvarlarda incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye'deki araştırma kabiliyetleri tüm bilim insanlarının kullanımına sunmak istediklerini söyledi. Varank, Türkiye'de kritik teknolojilerde araştırma yapan ve bunu ürüne dönüştürmek için sanayiyle birlikte hareket eden altyapılar olduğuna dikkati çekerek, "Kök Hücre Merkezi de bunlardan birisi olmak için bakanlığımıza başvurdu. Resmi süreçler yürütülüyor. Bu yapıları tüm Türkiye'nin hizmetine açmak, hatta uluslararası bir merkez haline getirerek dünyaya etki edecek kritik teknolojileri üretme çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz" diye konuştu.