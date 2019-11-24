Başkentte ekmek tadında festival

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Türkiye'den ve dünyadan birçok yöresel ekmek kültürüne ait lezzetlerin yer aldığı festivale mobil fırın aracıyla katıldı. Ürün yelpazesini her geçen gün genişleten Halk Ekmek ayrıca Mobil Halk Ekmek Fırını aracında pişirdiği yeni ürünü çavdar ekşi maya ekmeğini ilk kez Başkentlilerin beğenisine sundu. Üzerinde dumanıyla servis edilen çavdar ekşi maya ekmeği Başkentlilerden tam not aldı. Halk Ekmek standını ziyaret eden vatandaşlardan Yaşar Kahraman, "Halk Ekmek ürünlerini herkese tavsiye ediyorum çünkü en sağlıklı ekmek Halk Ekmek" derken, Leyla Odabaşı adlı bir başka vatandaş da, "Ben çölyak hastasıyım. Glütensiz ürünler tüketmek zorundayım. Glütensiz simidin çıktığına çok sevindim. Ayrıca glütensiz ekmeği de çok uygun bir fiyata temin edebildiğimiz için teşekkür ediyorum" dedi. Halk Ekmeğe sağlıklı ürünler ürettiği için teşekkür eden Cengiz Kunduz ise "Halk Ekmek ürünlerini severek tüketiyoruz. Bilhassa su böreği ve simidi çok güzel. Glütensiz ekmeği de arkadaşıma alıyorum. Derin dondurucuda saklayıp istediği zaman tüketebiliyor" diye konuştu.