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Çiçekçiler Öğretmenler Günü’ne hazır

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Çiçekçiler Öğretmenler Günü’ne hazır
24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden milyonlarca öğretmen için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Öğrenciler bu özel günde öğretmenine çiçekle beraber en güzel dileklerini iletecek. Ankara Çiçekçiler Odası, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıklarını tamamladı. Her bütçeye uygun 20 kamyon yerli 15 kamyon ithal çiçek getirdiklerini ifade eden Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, "Bütün öğretmenler evlerine çiçekle dönsün diye bütün esnafımız hazırlıklarını tamamladı" dedi.
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Çiçekçiler Öğretmenler Günü’ne hazır
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