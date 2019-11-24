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Gençler’de tek hedef galibiyet

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Gençler’de tek hedef galibiyet
Gençlerbırlığı, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor. Kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek. 10 puanla ligde 16.sırada bulunan kırmızı-siyahlılar deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Kasımpaşa ise geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı
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Gençler’de tek hedef galibiyet
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