Haber Hattı

PANORA

Ş

BUGÜN NELER OLDU

Zeytınyağı, kükürt, kil, özel, butik, aromaterapik ve daha birçok çeşit. Annelerinden sonra minikler de artık hazır sabun almıyor, kendi sabunlarını üretiyor. Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde kokulu taş dökümü eğitimi gören minik kursiyerler, ara tatil etkinliği kapsamında renk renk, çeşit çeşit mis kokulu taş ve sabun yaptı. 3-12 yaş grubu yaklaşık 150 miniğin maharetli elleriyle macun kıvamına getirilerek kalıplara dökülen sabunlar, hediye paketlerinde de yerini aldı. Çeşitli renk karışımlarıyla şeffaf ve opak renklerde, kokuları ve özel modelleri ile dikkat çeken sabun ve kokulu taşlar miniklerin ellerinde işlenirken, kurstan mis gibi sabun kokuları yükseliyor.MakıneKimya Endüstrisi Silah Fabrikası bünyesinde kurulan "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor. Türk milletinin koruma kültürüne sahip olduğunu kanıtlayan müze, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde kurulan ve 15 Temmuz 1990 tarihinde ziyarete açılan MKE Silah Müzesi, değer biçilemeyecek tarihi varlıkları depolardan çıkarıp, millet olarak koruma kültürüne sahip olunduğunu kanıtlarken, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor. 13. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa ülkelerine ait silahlar; savaş sırasında doğabilecek çelik malzeme sıkıntısı durumunda çelik fabrikalarında eritilerek namlu çeliği haline getirilirdi. İstanbul Tophane'de bulunan silah fabrikası ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ve askeri fabrikalardan toplanarak incelenen silahlar, teknik ve tarihi özellikleri tespit edildikten sonra müze haline getirildi. Silahlar, Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nın büyük salonunda 13. yüzyıldan günümüze kadar kronolojik sırayla teşhir ediliyor. Eserlerden 299 tanesi halen müzede sergileniyor.ırınAdımlar' müzikali, 7'den 77'ye herkese hitap eden konusuyla, sahnede birçok sanat dalını içeren zengin yapısıyla fark yaratmaya hazırlanıyor. Şirin adında küçük bir kız çocuğunun teknoloji bağımlılığını konu alan oyunda yalnızlaşan Şirin'in düşlerinde çıktığı yolculuğu anlatıyor. Çocuğuyla yaşadığı iletişim kopukluğu sonucunda müzikal bir eser yazan Murat Yener Yıldırım, teknoloji bağımlılığının zararlarını sanatseverlere ve çocuklara 'Şirin Adımlar' müzikaliyle göstermeye hazırlanıyor. Tiyatro tarihinde sosyal medya ve teknoloji üzerine yapılmış az sayıda oyundan biri olan 'Şirin Adımlar' müzikali 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Panora Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.