Öğretmen Başkan’dan 24 Kasım mesajı

BUGÜN NELER OLDU

21 yıllıkedebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oğuz, mesajında şunları kaydetti: "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemiz olan, gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başta görevleri başında şehit düşmüş eğitimciler olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Bu vesileyle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."