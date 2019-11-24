Onlar Ankara’nın gururu

Türkıye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Manavgat'ta düzenlenen Golbol 2. Lig ikinci devre karşılaşmaları tamamlandı. Erkekler ve kadınlar olarak 2 ayrı grupta yapılan karşılaşmalar Şelale Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonlarında oynandı. Karşılaşmalar sonucunda, erkeklerde Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü birinci olurken, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci,
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise Konya Mevlana Engeliler Spor Kulübü birinci, Kahramanmaraş Gençlik Gücü ikinci ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu. HİÇBİR ENGEL BİZE MANİ OLAMAZ
Dereceye giren takımlara Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Madalya törenine Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yönetim kurulu üyeleri ve Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya katıldı. Federasyon Başkanı Sayyıdan, "Hiçbir engel spor yapmaya engel olamayacak"
diyerek sporculara teşekkür etti. Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya da dereceye giren takımlara teşekkür etti.