Onlar Ankara’nın gururu

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Manavgat'ta düzenlenen Golbol 2. Lig ikinci devre karşılaşmaları tamamlandı. Erkekler ve kadınlar olarak 2 ayrı grupta yapılan karşılaşmalar Şelale Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonlarında oynandı.Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise Konya Mevlana Engeliler Spor Kulübü birinci, Kahramanmaraş Gençlik Gücü ikinci ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu. HİÇBİR ENGEL BİZE MANİ OLAMAZDereceye giren takımlara Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Madalya törenine Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yönetim kurulu üyeleri ve Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya katıldı. Federasyon Başkanı Sayyıdan,diyerek sporculara teşekkür etti. Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya da dereceye giren takımlara teşekkür etti.