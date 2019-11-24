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Şimşek öğretmenlere karanfil dağıttı

Başkanı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğretmenlere karanfil dağıttı

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Şimşek öğretmenlere karanfil dağıttı
Gölbaşı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda ülke gençliğini aydınlık yarınlara hazırlayan öğretmenleri unutmadı. İlçedeki kamu ve özel olmak üzere 107 okulda görev yapan 3 bin 500 öğretmen tek tek ziyaret edilerek, üzerinde Başkan Şimşek'in 'Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun' yazılı notu olan karanfiller takdim edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de eşi Yeşim Şimşek ile birlikte, ilçedeki bazı okulları ziyaret ederek, öğretmenlere karanfil takdim etti. Öğretmenler de Başkan Şimşek'e karanfil hediyeleri için teşekkür etti. Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin bağımsızlığını sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak genç nesiller yetiştirmek için her türlü fedakârlıkta bulunandır, öğretmen. Bu vesile ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik eder, görevini yerine getirirken şehit düşerek ahirete intikal eden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.
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Şimşek öğretmenlere karanfil dağıttı
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