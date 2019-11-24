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Yere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandı

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Yere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ Ulus'ta, başının dönmesi üzerine düşen B.S.'nin cebindeki 600 liranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, çevredeki vatandaşların yardım ederek ayağa kaldırdığı B.S.'nin yanına beyaz şapkalı birinin geldiği ve "Gel sana yardım edeyim, üstün başın toz içinde, üstüne sileyim" diyerek, cebindeki 600 TL'yi çaldığı belirlendi. Polis, bıyığından yola çıkarak beyaz şapkalı şüphelinin yankesicilik suçundan sabıkalı olan Cem Ş. olduğunu belirledi. Yakalanarak, gözaltına alınan Cem Ş., ifadesinde, "Ben amcaya yardım ettim, iyilik yaptık karşılığı bu muydu?" dedi. Cem Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandı
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