Akciğer hastalığı sergi ve tiyatro oyunuyla anlatıldı

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damarlarının tıkanması ve kan akımını yavaşlatması sonucu oluşan bir hastalık olan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) konusunda farkındalık yaratmak için Ankara Cer Modern'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, KTEPH hastalarının hayatı fotoğraf sergisi ve tiyatro oyunuyla sahneye taşındı. Ankara Cer Modern'de, akciğer damarlarının tıkanması ve kan akımının yavaşlaması sonucu ortaya çıkan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 23 Kasım'da gerçekleştirilen etkinlikler ney dinletisi ile başlarken 'KTEPH Aklımda' tiyatro oyunu ve fotoğraf sergisiyle devam ederken hastalık hakkında da katılımcılarla önemli bilgiler paylaşıldı. Tiyatro oyunu ile KTEPH hastalığından muzdarip 3 hastanın hayatından dramatik kesitler sahnelendi. Antik Tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenen oyun, Mehmet Yılmazsoy tarafından yönetilirken, fotoğraf sergisi de Fotokolektif fotoğraf atölyesi tarafından düzenlendi.