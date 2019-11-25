Akmayan çeşme suya kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Kılıçlar Mahallesi sakinleri, hayvan sürülerinin ve yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması için mahallelerinin kırsal kesiminde 1972'de yapılan, ancak uzun yıllardır akmayan bir çeşmenin yeniden akar duruma getirilmesi için Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan yardım istedi. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine hemen harekete geçen Oğuz, belediye ekiplerine çeşmenin yeniden akar hale getirilmesi talimatını verdi. Oğuz'un talimatı sonrasında çalışmalarına başlayan ekipler, uzak bir mesafedeki dağdan gelen kaynak suyunu yeniden çeşmeye yönlendirdi. Uzun süredir suya hasret olan çeşme yeniden suyla buluştu. Oğuz ve mahalle sakinleri, suyla buluşan çeşmeyi yerinde inceledi.