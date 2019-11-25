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Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilecek "canlı satranç" performansının ön gösterimini takip etti. Cepa Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimde, Gökyay Satranç Vakfı Spor Kulübü oyuncuları satranç tahtasında oynarken, yapılan hamleler Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından zemine çizili satranç tahtası üzerinde halk oyunlarıyla temsil edildi. Baran da gösteriyi, Türkiye'de ilk satranç müzesini kuran Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Birten Gökyay ile izledi. Gökyay Satranç Vakfı Spor Kulübü oyuncularının berabere biten satranç müsabakası, halk oyunu ekiplerinin seğmen oyunuyla tamamlandı. Canlı satranç performansı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.