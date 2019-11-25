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Kaplan: çok üzgünüz

karşısında maça iyi başladıklarını söyleyen Ankaragücü’nün hocası , “Stattaki harika taraftarı mutlu edemedik” dedi

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Kaplan: çok üzgünüz

MKE Ankaragücü'nün evinde önceki gün Trabzonspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası teknik direktörü Mustafa Kaplan buruktu… Kaplan, "Bu kadar güzel taraftarı üzdüğümüz için üzgünüm. İyi başladığımız bir maçtı hiç olmayacak bir gol yedik. Golden sonra Aydın'ın sakatlanması ve Faty'nin oyundan atılması oyun dengemizi bozdu. İyi mücadele ettik. Çok inandığımız bir oyuncu grubunun çok güzel işler yapacağını düşünüyorduk. Ama yinede iyi mücadele ettik. Yediğimiz goller bize yakışmadı" diye konuştu.

ART ARDA GOLLER OYUNUMUZU BOZDU
İkinci yarının başında peş peşe gelen iki golle maçtan koptuklarını söyleyen Kaplan, Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullandık. Ante'nin olmayışı savunmadaki dengemizin bozulmasına neden oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Biz bu takımı düzeltmek istiyoruz. Var olan futbolcuları en iyi şekilde kullanacağız. Önümüzde ki hafta İlhan'ın sarı kart cezalı olması Aydın'ın sakatlığı İnşallah Ante aramıza katılır. Kazanan takımı kutluyoruz. Elimizdeki dinamik oyunculardan önümüzdeki haftalar faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaplan: çok üzgünüz
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