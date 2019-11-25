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’da maddi hasarlı

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Kızılcahamam’da maddi hasarlı kaza
İSTANBUL- Kızılcahamam D-750 Karayolu üzerinde Hastane Kavşağı ışıklarında iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne gitmekte olan otomobil ile hastane yönünden yola çıkan araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonucunda araçların birinde bulunan aileye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale ederek durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yola çıkan aracın sürücüsünde ise bir şey olmadığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Kızılcahamam’da maddi hasarlı kaza
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