Mamak bütçede yok sayıldı

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe oylaması sonrası bütçede ilçelerin nerede olduğunu sordu. Mansur Yavaş ve ekibini eleştiri yağmuruna tutan Köse, yoluklar bütçesi olarak adlandırdığı büyükşehir bütçesinden şu örnekleri verdi: "ABB bütçesinde ihtiyaç sahipleri yok, sokak hayvanları yok, ulaşım yok, ilçeler yok, İlçelere ayrılan bütçenin oranlarına baktığımızda Mamak ilçemizin Ankara nüfusunda yaklaşık yüzde 13 nüfusu var. Bütçede Mamak isminin geçtiği yatırımların rakamsal değeri yüzde 0,7 sadece ihtiyaç sahipleri, sadece o güzel sokak hayvanları bütçede yok değil ilçeler yok büyükşehir bütçesinde. Yoklukların olduğu bütçe olarak görüyoruz. Bütçeye baktığımızda otobüsler 3-5 ay sonra çalışmayacak gibi gözüküyor" dedi.

ASFALT ATILMAZSA FAZLA ÇIKAR

200 günde Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 387 milyon lira fazla verildiği iddialarına da sert eleştirilerde bulunan Başkan Köse, laf değil icraat beklediklerini ifade etti. Belediyenin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini bekleyen Köse, "200 gün meselesi sürekli gündeme geliyor.387 milyon lira fazla verdiği iddia edilmiş. Tabi İstanbul'daki gibi temel atma törenine benzer olarak yatırımları yapmayınca, ağaçlara bakmayınca asfalt atmayınca ilaçlama yapmayınca sayabiliriz bütçe fazla verildi deniyor. Sözle peynir gemisi yürümez icraat lazım. Bunları önümüzdeki dönemde inşallah göreceğiz" diye konuştu.