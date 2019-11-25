Öğretmenı lösemılı Mehmet’ı yaşama bağladı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan ve 2,5 yaşında yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle kemoterapi gören minik Mehmet, Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcılığı görevini de sürdüren Ergin Altun ile yeniden yaşama bağlandı. Anne ve babası fabrikada çalışan, dedesi ile babaannesinin baktığı Mehmet Emin Eren, Ergin öğretmenin haftanın belirli günlerde evde verdiği dersler sayesinde okuma yazmayı öğrendi. Gördüğü kemoterapinin etkisi ve bacağındaki eğrilik nedeniyle ayağa kalkmakta zorlanan Eren, okula gitme azmiyle yeniden ayağa kalktı ve adım atmaya başladı.

EĞİTİMLE HAYATI DEĞİŞTİ

Öğretmen Ergin Altun, küçük çocuğun çok zeki bir öğrenci olduğunu belirterek, "Gösterdiğim her şeyi çok çabuk kavrıyor. Hafta içi mesai bittikten sonra ders vermeye geliyorum. Bizim için zor olsa da onun mutluluğu her şeye değiyor" dedi. Okul Müdürü Ali Bodur ise Eren'i zaman zaman okula götürerek arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladıklarını ifade etti. Küçük çocuğun eğitimle hayatının değiştiğini belirten Bodur, "İki ayda hem okuma yazmayı öğrendi hem de ayağa kalkıp tekrar yürümeye başladı. Artık bizi kapıda karşılayabiliyor, elimizi öpüyor. Onu mutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

ASKER VE ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Mehmet Emin Eren okumayı çok sevdiğini, bir an önce okula giderek arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyledi. Arkadaşlarının kendisine destek vermek için okulda bir etkinlik düzenlediğini ifade eden Eren, "Öğretmenim bana bu görüntüleri izlettirdi ve çok mutlu oldum. Büyüyünce önce asker, sonra çocuklara ders vermek için öğretmen olmak istiyorum" dedi. Babaanne Akkız Eren de torunuyla evde yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Evde çok sıkılıyordu. Annesi okul müdürüyle görüştü ve onlar da sağ olsun evde eğitim veriyorlar. Eğitime başlamasıyla birlikte ayağa kalkmak istedi ve yürümeye de başladı" ifadesini kullandı.