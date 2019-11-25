Öğretmenler 42 yıl sonra buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu Mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tam 42 yıl sonra bir araya geldi. Çoğu emekli olan öğretmenler öğrencilik yıllarına dair anılarını tazeledi, sınıf ve dönem arkadaşları 42 yıl öncesi dostluklarını, hatıralarını yeniden yaşama fırsatı buldu, hasret giderdi. Bugünkü adıyla Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada açılış konuşmasını mezunlar adına Bayram Kocaman yaptı. Kocaman yaptığı konuşmada bu sıralardan geçen mezunların her birinin Türk eğitim sistemi içerisinde çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirtti. Toplantıya katılan ve kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu bildiren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da birer konuşma yaparak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. İşler ve Yıldırım, konuşmalarında öğretmenlik mesleğinin önemi ve kutsallığı üzerinde dururken, ülkenin kalkınmasının o ülke halkının eğitim ve öğretimde başarı oranının artırılması ile sağlanacağını, burada nitelikli öğretmene çok büyük iş düştüğünü, öğretmenin, yaptığı işin özelliği itibariyle ülkenin geleceğine yön veren bir konumda olduğunu kaydetti. ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen de yaptığı konuşmada; yıllar sonra bir araya geldiği eski arkadaşlarından oluşan kalabalığın kendisini o günlere tekrar götürdüğünü ve bu anlamda çok duygulandığını belirterek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Toplantının devamında katılımcılar tarafından 42 yıl öncesine ait hatıralar anlatıldı, yılların ardından bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olunduğu dile getirildi ve bundan sonrası için yapılacaklara ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı. Toplantının ardından öğrenim gördükleri okulu gezen mezunlar, daha sonra okulun yemekhanesinde hep birlikte akşam yemeği yedi.