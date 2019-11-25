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ateş hattında

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Osmanlıspor ateş hattında
TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Osmanlıspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a mağlup oldu: 2-3… Adana ekibi gollerine 7. dakikada başladı. Samed Ali'nin golünün ardından 24. dakikada Samed Ali farkı ikiye çıkardı: 0-2. 35. dakikada Carayol ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. 77. dakikada Mertan Caner Öztürk'ün asistinde Eric Mbu Ayuk, takımının ilk golünü filelere gönderdi: 1-3. Pes etmeyen Başkent temsilcisi 86. dakikada Mehmet Yiğit ile skoru 2-3 yaptı. Son dakikalarında büyük heyecan yaşanan karşılaşmayı kazanamayan Osmanlıspor düşme hattına çok yaklaştı.
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Osmanlıspor ateş hattında
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