Potada Mamak rüzgarı

TÜRKIYE Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Semt77 Yalovaspor'u evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 99-92 galibiyetle ayrıldı. Skorun sürekli el değiştirdiği maçı son ana kadar bırakmayan yeşil-beyazlılar, önemli bir maçı daha geride bırakarak liderlik takibini sürdürdü. Maça iyi başlayamayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilk periyodu 14-24 geride tamamladı.

SON PERİYOTTA MAÇI KOPARDILAR

İkinci çeyrekte farkı bir sayıya kadar indiren yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 43-44 geride gitti. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte rakip takım üstünlüğünü korumayı devam ettirerek, bu periyodu da 63-65 önde kapattı. Son periyotta hücumda etkisini artıran Mamak ekibi, rakibinin direncini kırarak sahadan 99-92 galip ayrıldı.