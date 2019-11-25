Türk telekom’un gücü yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Telekom, karşılaşmaya Fall ve Wiltjer'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başladı. Kalinoski'nin liderliğinde toparlanan Teksüt Bandırma, ilk periyodu 19-17 önde bitirdi. İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, daha sonra tempoyu yükselten Türk Telekom soyunma odasına 43-37 üstün gitti.Final periyoduna 59-59 eşitlikle girilirken, konuk ekip son çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele geçirip Prewitt ve Smith'in de skora katkısıyla karşılaşmayı 91-81 kazandı.