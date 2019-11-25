Vergi mükellefleri için son gün 2 Aralık

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, vergi mükelleflerini uyardı. Emlak, ÇTV, İRV ve yol harcamalarına katılım payı 2'inci dönem ödemeleri 2 Aralık Pazartesi tarihinde sona eriyor. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu vergilerin 2019 yılı 2'inci dönem son ödeme süresi 2 Aralık olarak belirlendi. Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için gerekli bütün önlemleri alan belediye, veznelerini 2 Aralık tarihine kadar hafta sonu da dahil olmak üzere 09.00- 17.00 saatlerinde açık tutacak.