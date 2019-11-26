Altınok: Haklı şiddet yoktur

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte erkekler 200 turucu balanu gökyüzüne bıraktı.Kadınlara zalimce zulmün son bulması ve çığlıklarının duyulması için farkındalık kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Turgut Altınok, "Suç kayıtlarına baktığımız zaman aile içi kadına ve çocuğa yönelik şiddetin maalesef ilk sırada olduğunu görüyoruz. İslam, insanlık ve medeniyet tarihine baktığımızda kadının baş tacı olduğunu görürüz. Sebebi ne olursa olsun şiddetin mazereti olmaz, haklı şiddet yoktur, şiddet acizliktir" dedi.Kadına şiddetle mücadele için eğitici seminerler düzenlediklerini vurgulayan Altınok sözlerini, "Bu acziyete düşenleri uyaracağız. Şiddet son bulsun, insanlık, adamlık kazansın" diyerek noktaladı. Katılanların 'Bileğini değil, yüreğini kullan', 'Kadına şiddete hayır' 'Şiddet acizliktir', 'Şiddete dur de' yazılı dövizler taşıdığı programın sonunda 200 adet turuncu balon aynı anda gökyüzüne bırakıldı.