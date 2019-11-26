Başkentte pentatlon heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler, büyükler ve master kategorilerinde toplam 190 sporcu mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve TMPF Başkanı Çakır, yaptığı konuşmada, TMPF Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması'nın her şeyden önce modern pentatlon sporunun tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı. "Laser run"ı modern pentatlon sporunu tabana yayma noktasında önemli bir aşama olarak nitelendiren Çakır, modern pentatlona yönelik farkındalık oluşturmaya dönük bu tür yarışları farklı şehirlerde de gerçekleştireceklerini ifade etti.Atıcılık ve koşudan oluşan Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması'nda dereceye giren 43 sporcuya madalya verildi.