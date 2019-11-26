Çöpe atma, basket at

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ALTINDAĞ Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla bir projeye daha imza attı. Altındağ'da bulunan okullara ve parklara basket potası şeklinde geri dönüşüm kumbaraları yerleştirildi. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, bir projeye daha imza attı. İlkokul öğrencilerinin geri dönüşüm bilinci kazanması ve çevreye daha duyarlı olmaları için Altındağ genelinde bulunan okullara geri dönüşüm basket sepetleri ekiplerce yerleştirildi. Proje sayesinde plastik atıkları geri dönüşüme kazandırırken aynı zamanda çocukların eğlenmeleri amaçlanıyor. Geri dönüşüm basket sepetleri ayrıca, vatandaşların sıkça kullandığı parklara da konuldu. Cumhuriyet İlkokuluna yerleştirilen geri dönüşüm basket sepetini gören minikler hem eğlendiler, hem de çevreyi de koruyarak geri dönüşüme katkı sağladılar.