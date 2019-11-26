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Dünyanın en genç seri girişimcisi geliyor

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Dünyanın en genç seri girişimcisi geliyor
YURT içi ve yurt dışından alanında marka olmuş iki yüzden fazla konuşmacının katılacağı Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarında geri sayım devam ediyor. İlk kez 2015 yılında 'Ankara Marka Festivali' adıyla düzenlenmeye başlayan Türkiye'nin en kapsamlı marka buluşması organizasyonu 28-30 Kasım 2019'da ATO Congresium International Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek. Dünyanın en genç seri girişimcilerinden olan henüz 12 yaşındayken kurduğu ünlü oyun şirketi Casey Games'in CEO'luğunu yapan İrlandalı Jordan Casey, Ankara Marka Buluşmalarına katılıyor.
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Dünyanın en genç seri girişimcisi geliyor
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