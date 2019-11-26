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G.Birliği Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

Teknik direktör Hamzaoğlu göreve geldikten sonra Süper Lig’de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan başkent ekibi, küme düşme hattından çıktı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
G.Birliği Hamzaoğlu ile çıkışa geçti
SÜPER Lig'de sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyetle hanesine 7 puan yazdırdı. Hamzaoğlu'nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi. Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı. Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.
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G.Birliği Hamzaoğlu ile çıkışa geçti
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