G.Birliği Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

SÜPER Lig'de sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyetle hanesine 7 puan yazdırdı. Hamzaoğlu'nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi.
Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı. Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.