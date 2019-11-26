G.Birliği Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyetle hanesine 7 puan yazdırdı.Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.