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Gençler’den farkındalık vurgusu

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Gençler’den farkındalık vurgusu
GENÇLIK ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ve spor farkındalığı için 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi. ODTÜ Ormanlarındaki yürüyüşe yurtlarda kalan çok sayıda genç, gençlik merkezi gönüllüleri, sporcular, personel ve aileleri katıldı. Yaklaşık iki saat süren yürüyüşün ardından Mehmetçiğe selam gönderildi, katılımcılara sıcak çorba ve çay ikram edildi.
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Gençler’den farkındalık vurgusu
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