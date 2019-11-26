Görme engellilerin hayatı mobil uygulamayla kolaylaşacak

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AVRUPA Birliği Delegasyonu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) desteğiyle, Eğitimde Görme Engelliler Derneğince (EGED) kullanıma sunulan "Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu"nda görme engelliler, online olarak sorunlarını ilettikleri gören bireylerden anlık yardım alabilecek. Kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli telefonlara özel tasarlanan mobil uygulama ile erişebileceği platforma, bilgisayar ortamında ise "engelsizdestek. org" adresinden ulaşabilecek. Üyelik şartı isteyen uygulamada görme engellilerden engel durumlarını belirten belgeleri yüklemeleri de isteniyor. Görme engelliler platformda ihtiyaç duydukları talebe ilişkin oluşturacağı ilana, yaşadığı ili, ihtiyaç duyduğu talebe karşılık verecek gönüllüde bulunması gereken özellikleri, faaliyetin hangi zaman aralıklarında gerçekleşeceğini ve özel ayrıntıları belirterek sorunlarına çözüm arayacak. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, platformla erişebilirlik ihtiyacı duyan görme engelliler ile onlara destek vermek isteyen gönüllüleri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Görme engellilerin eğitim hayatlarında el yazısından oluşan notlardan faydalanamadığını ifade eden Taşgın, "Biz görmediğimiz için bunları okuyamıyoruz. Böyle bir durumda ya bunun seslendirilmesi ya da 'Word' gibi dijital yazı programına dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer Üniversiteden destek alamıyorsa. Platformda ilan başvurusu açarak 'beş sayfalık bir ders notum var, seslendirecek ya da yazılı hale dönüştürecek birisine ihtiyaç duyuyorum.' diyecek. Gönüllü kişinin de destek olacağını belirttiği anda eşleşme başlamış oluyor" diye konuştu.