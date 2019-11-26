Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nata Vega’daki Eypio konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Nata Vega’daki Eypio konserine vatandaşlar gösterdi

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Nata Vega’daki Eypio konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
NATA Vega Outlet AVM, ünlü sanatçı Eypio'yu sevenleriyle buluşturdu. Nata Vega Outlet AVM, gün içerisinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, çocuğundan yaşlısına herkesin katıldığı etkinliklerde misafirlere, Sayokan Türk dövüş sanatı gösterisi, Badminton eğitimleri, Türk Kızılayı standında bilgilendirme ve kurulan mini sahnede konser dinletisi sundu. Etkinliklerin ardından, AVM içerisinde bulunan fuaye alanında Eypio mahlaslı ünlü sanatçı Abdürrahim Akça tarafından konser verildi. Ankaralılar, ünlü sanatçı Eypio'nun konserine büyük ilgi gösterdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nata Vega’daki Eypio konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN