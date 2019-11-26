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Tarih ile kültür bir arada

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Tarih ile kültür bir arada
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği ile 2018- 19 Sanat Sezonu'da başlayan MÜZE KONSERLERİ, 2019-20 Sanat Sezonu'nda da devam ediyor. Tarih ile kültürü bir arada bulundurmayı, türküler ve ünlü aryaların tınılarının özel tarihi dokularda yer almasını hedefleyerek Ankara'da bulunan müzelerde düzenli olarak Müze Konserlerini gerçekleştiriyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen konserlerden sonra, bugün bu kez CUMHURİYET MÜZESİ'nde, piyanist Hande Uçar eşliğinde , Hülya Kazan, Emrah Sözer ve Gürhan Gürgen saat 14.00'de sanatseverler ile buluşuyor.
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