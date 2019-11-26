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Üniversitelilere 12 ay boyunca eğitim desteği

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Üniversitelilere 12 ay boyunca eğitim desteği
"Başkentin Güneşleri Projesi" ile maddi durumu olmayan, ikametgâhı Ankara'da olan ya da örgün eğitim sistemi içinde yer alan üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca eğitim desteği sağlanması amaçlanıyor. 'Bir Öğrenci de Siz Okutun' sloganıyla başlatılan proje sayesinde eğitim yardımı yapacak gönüllüler ile öğrencilerin bir araya gelmesi sağlanacak. Türkiye'deki yerel yönetimlere örnek teşkil edecek projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi tarafından çalışmalar hızlandırılırken, gönüllü özel ve tüzel kişiler, şirketler, siteler, AVM yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından burs verilmesi için koordinasyon çalışmalarına başlandı.
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Üniversitelilere 12 ay boyunca eğitim desteği
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