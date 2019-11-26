Yeni doğum yapmış sokak köpeği ve yavruları koruma altına alındı

BUGÜN NELER OLDU

TÜM canlıların yaşam hakkının korunması noktasında gerekli tedbirleri alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla yeni doğum yapan sokak köpeği bir sosyal medya kullanıcısının talebi sonrası koruma altına alındı. Şefkat Mahallesi Erdoğan Sokak'ta doğum yapan bir sokak köpeği ile ilgili sosyal medya kullanıcısı bir vatandaş, "Başkanım Erdoğan Sokak ile Devrek Sokak kesişiminde kahvehanenin karşısındaki binanın bahçesinde yeni doğum yapmış köpek ve yavruları yağmurlu ve soğuk havada bu haldeler, ilgilenebilir misiniz?" yazarak yardım istedi. Başkan Altınok'un talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler anında harekete geçerek sokak köpeği ve yavrularını alarak kliniğe götürüp gerekli sağlık kontrollerini yaptılar. Sıcak ve korunaklı bir ortama götürülen sokak köpeği ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.