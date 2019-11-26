Yenimahalle’de atıklar kaynağında ayrıştırılıyor

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YENIMAHALLE Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında, ilçe genelinde 11 noktaya konumlandırdığı Mobil Atık Getirme Merkezlerine yenileri eklendi. 5 adet daha Mobil Atık Getirme Merkezi alan belediye, atık merkezilerini vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere yerleştirdi. Bu kapsamda Atık Getirme Merkezlerinin ayrı ayrı atık girişlerinden kâğıt, plastik, metal, cam ve bitkisel yağlar olmak üzere toplamda 5 farklı türde atık toplanabilecek. Toplanan atıklar geri dönüşüme giderek hem ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak.