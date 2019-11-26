Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalle’de atıklar kaynağında ayrıştırılıyor

Yenimahalle’de atıklar kaynağında ayrıştırılıyor

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Yenimahalle’de atıklar kaynağında ayrıştırılıyor
YENIMAHALLE Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında, ilçe genelinde 11 noktaya konumlandırdığı Mobil Atık Getirme Merkezlerine yenileri eklendi. 5 adet daha Mobil Atık Getirme Merkezi alan belediye, atık merkezilerini vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere yerleştirdi. Bu kapsamda Atık Getirme Merkezlerinin ayrı ayrı atık girişlerinden kâğıt, plastik, metal, cam ve bitkisel yağlar olmak üzere toplamda 5 farklı türde atık toplanabilecek. Toplanan atıklar geri dönüşüme giderek hem ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle’de atıklar kaynağında ayrıştırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN