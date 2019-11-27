Altındağ’da kadın dayanışması

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı. Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında açtıkları, "Kadın" konulu sergiyle farkındalık oluşturdu. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'ndeki sergide satışı yapılan eserlerden elde edilecek gelir, şiddet mağduru kadınlara destek amaçlı kullanılacak. "Kadın" konulu serginin açılışını, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddeti konu edinen resim sergisinde, 80 kadının 150 eseri yer aldı. Altındağ Belediyesi'ne bağlı tüm Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde resim kursuna katılan kadınların, yeteneklerini gözler önüne serdi. Yıl boyunca resim kursunda öğrendiklerini eserlerine taşıyan Altındağlı kadınlar, şiddete yine yüksek sesle "dur" dedi. Altındağlı kadınların eserleri profesyonel ressamların çalışmalarını aratmadı. Farklı tekniklerle yapılan eserler, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sergiye kendi eserleriyle katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Sevim Bulut, "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Kadınlarımızın daha adil, huzurlu ve güvenli bir dünyada yaşayabilmesini diliyorum. Bu duygularımı eserlerime de yansıttım. Bugün yanımızda olan ve bize destek veren başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Herkesi sergimize davet ediyorum" diye konuştu.