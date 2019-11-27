BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Pasifik İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan katıldı. "Ankaragücü için güzel bir gün" diyerek sözlerine başlayan başkan Mert, Ankara'nın en büyük karma projesini gerçekleştiren kurumsal bir firmayla sponsorluk anlaşması yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğunu belirten başkan Mert, "Ankaragücü, maalesef uzun zamandır bu tür anlaşmalardan uzak kalmıştı. Bugün itibarıyla Pasifik İnşaat'la başlayan bu süreç devam edecek. Ankaragücü 109 yıllık, Kurtuluş Savaşı'nda şehitleri, gazileri olan bir kulüp. İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurduğu bir spor kulübü. Ankara'nın en prestijli projelerini gerçekleştiren firmanın sponsor, destek olması bize çok ciddi güç ve moral verdi" diye konuştu.Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan isediye konuştu.MERKEZ Ankara projesinin Ankara'ya katacağı değerlerden bahseden Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan şunları kaydetti: "Türkiye'nin tek parselde en büyük karma yaşam projesi. 10-20 yılda bir şehir merkezi hareket ediyor. Ama her zaman ilk merkez esas merkezdir. Biz, yapılan yatırımlara Merkez Ankara projemizle destek veriyoruz. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle konut satışında son dönemde ciddi hareketlilik yaşanıyor. Duraklama döneminde talep yok olmuyor, birikiyor. Yaklaşık 5-6 aydır çok ciddi bir hareketlenme var. Bizim projelerimizde bunu fazlasıyla görüyoruz."