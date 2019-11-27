Ankara’nın Teknoloji Gururu: Hacettepe Teknokent

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NİN ilk teknokentlerinden biri olan Hacettepe Teknokent, 2003 yılında sadece 1 firma ile başladığı yolculukta bugün 11 AR-GE binasında faaliyet gösteren 260'ın üzerinde firması ile Ankara'nın teknolojik değerlerinden biri olarak göze çarpıyor. Hacettepe Üniversitesi'nin kurucu ortaklığında, yeni endüstriyel ürün ve teknolojiler geliştirmek, bilime ve insanlığa katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Hacettepe Teknokent'te şirketlerle yapılan iş birliği sayesinde akademik birikim ekonomik değere dönüştürülüyor. Genç girişimcilere kuluçka merkezlerinde çalışma ortamları sunularak, projelerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanan Hacettepe Teknokent'te, üniversite-sanayi iş birliği de üst düzeyde gerçekleştiriliyor.Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak veya yeni kaynak oluşturmak amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlanıyor. Hacettepe Teknokent'te, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda rekabet düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, ileri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketlerin büyümesi teşvik ediliyor.