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Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkarttı

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkarttı
TÜRKIYE'DE bulunan yabancı büyükelçilerin eşleri, diyabetli çocuklar için düzenlenen defilede podyumda yürüdü. Ankara'da bulunan Erimtan Müzesi'nde diyabetli çocuklar için yardım defilesi düzenlendi. Defilede yabancı büyükelçi eşleri gönüllü olarak mankenlik yaptı. Ünlü bir modacı tarafından tasarlanan sonbahar-kış koleksiyonunu tanıtan büyükelçi eşleri büyük beğeni toplarken, mankenlere de taş çıkardı. Defileden elde edilen gelir ise diyabetli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanacak çizgi filmin yapımında kullanılacak. Defileyi çok güzel bulduklarını söyleyen modaseverler de büyükelçi eşlerinin podyumda yürümelerinin farklı ve dikkat çekici olduğunu dile getirdi.
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Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkarttı
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