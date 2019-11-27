‘İstanbul hep mutlu dönülecek yerdir’

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI Başkanı Murat Cavcav, takımın Süper Lig'de son 3 haftada ortaya koyduğu performansla gerçek gücünü sahaya yansıtmaya başladığını söyledi. Cavcav, "Son 3 haftada 7 puan alarak neler yapabileceğimizi göstermeye başladık. Takımımıza güvendiğimi her zaman söyledim. Konya'da son dakika attığımız golle başlayan güzel hava, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında aldığımız galibiyetlerle Ankara'ya, evimize döndük. İstanbul, Ankaralılar için hep gidip dönülecek bir yerdir, 3 puanla dönmek de en güzelidir. Hafta sonu bu mutluluğu yaşadık" dedi."Teknik ekip ve futbolcularımızın sahadaki hırslarını, gol sevinçlerini, gözlerindeki parıltıyı görüyorum. Hamza Hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum..."Taraftarımız İstanbul deplasmanında bir dakika susmadılar. Geriye düştüğümüzde takımlarına itici güç oldular.Maç sonu da futbolcularımız ve taraftarımız galibiyeti birlikte kutladı. İstanbul'da taraftarımız, galibiyet, maç sonundaki tablo, son derece güzeldi. Cuma akşamı Yeni Malatya maçı ile yola devam edeceğiz."